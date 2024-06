M5S, a Sant’Angelo dei Lombardi e Morra De Sanctis incontro con i candidati alle Europee

Oggi, martedì 4 giugno, saranno due gli appuntamenti con i cittadini in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, per approfondire un ricco programma da portare in Europa.

Prima tappa a Sant’Angelo dei Lombardi alle ore 18:00 presso la Caffetteria “La Piazzetta” e a proseguire a Morra De Sanctis presso il Ristorante “Il Cigno Blu”. Saranno momenti costruttivi e significativi per far comprendere che il voto conta per poter plasmare il futuro e soprattutto per far sentire la voce di tutti il giorno delle elezioni.

Interverranno Michele Gubitosa, Membro della Camera dei deputati e Vicepresidente del M5S, Maura Sarno, Candidata per il Movimento 5 stelle al Parlamento Europeo e Danilo Della Valle, Candidato per il Movimento 5 stelle al Parlamento Europeo.