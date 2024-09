A.M.O.S. Partenio apre al M.I.D. in occasione della Decima Camminata Rosa

In occasione della decima edizione della Camminata Rosa, l’importante evento dedicato alla lotta contro il cancro al seno che si terrà domenica 8 settembre, anche quest’anno l’A.M.O.S. Partenio con la sua presidente Carmelina Di Grezia insieme a Virginia De Angelis e al Dottor. Carlo Iannace hanno inteso aprire al M.I.D., includendo la compagine regionale all’evento anche attraverso la donazione del Kit per la giornata.

La Camminata Rosa, giunta alla sua decima edizione, è un evento simbolico e partecipatissimo, nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e il trattamento del cancro al seno.

Ogni anno, migliaia di persone, vestite con la caratteristica maglietta rosa, percorrono le strade della città partendo dal Viale San Modestino di Mercogliano per manifestare solidarietà verso tutte le donne che lottano contro questa malattia.

La camminata culmina con una celebrazione nella chiesa di Rione Mazzini, dove viene sottolineata l’importanza della prevenzione e del sostegno reciproco.

La nostra partecipazione all’evento non solo testimonia la nostra ampia sensibilità rispetto alla tematica della prevenzione, ma anche in modo particolare la nostra vicinanza e il nostro voler trascorrere una giornata insieme alle tante meravigliose donne rosa a cui va la nostra ammirazione per la forza di vita che ogni giorno nonostante le difficoltà dimostrano di avere conclude il M.I.D.