Giovanni Esposito (M.I.D.): “Festa lede il diritto dei cittadini a essere informati”

“Solidarietà e vicinanza agli organi di stampa e ai giornalisti delle redazioni Avellino Today, Ipinia TV, Orticalab e Anteprima 24 esclusi o, meglio, messi alla porta ieri sera dalla Conferenza Stampa indetta dall’Ex Sindaco Gianluca Festa, violando fortemente il principio della democrazia. A essere colpiti, insieme ai giornalisti, sono stati anche i cittadini, privati soprattutto del loro diritto di essere liberamente informati in modo libero, plurale e indipendente. Sui fatti vergognosi e indecorosi che purtroppo ancora una volta danneggiano l’immagine della nostra comunità, mai accaduti in passato nella storia politica avellinese, spero intervenga la magistratura e vengano presi i dovuti provvedimenti, come si spera anche e ne è giunto il momento che il Sindaco Laura Nargi con la sua rivoluzione gentile sempre esclamata e tutti i rappresentanti del popolo che siedono in giunta e consiglio comunale a Palazzo di Città prendano definitivamente le distanze da tali comportamenti, preservando il decoro dell’intera comunità e degli Avellinesi”. Così il Presidente Campano del M.I.D. Giovanni Esposito.