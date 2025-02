Lutto nella CGIL Irpina e Solofrana: scomparsa del compagno Franco Gentilucci

Con profondo dolore e tristezza, la CGIL comunica la scomparsa del compagno Franco Gentilucci, da sempre militante e punto di riferimento del sindacato.

“Con profondo tristezza e dolore diamo la notizia della scomparsa del compagno Franco Gentilucci, da sempre militante della Cgil solofrana ed Irpina, da delegato della storica conceria MAP a Segretario Generale della FILCEA Cgil, raccogliendo la grande e pesante eredità politico sindacale di Marino Iannacchero.

Gentilucci è stato promotore della costituzione prima coop in Irpinia e Campania la “Guido Rossa” di Solofra; presidente della struttura cooperativistica, ha sempre supportato le attività per migliorare le condizioni di lavoro e per ridurre le disuguaglianze sociali.

In questi ultimi anni ha fortemente supportato e voluto con la Cgil e il Comune di Solofra il ricordo, con celebrazioni per il centenario, della bandiera Lega dei Conciatori di Solofra, sempre con grande impegno e passione, sempre a disposizione di chi si rivolgeva al nostro sindacato.

La Segreteria con tutta la Cgil Avellino, la Filctem Cgil, lo SPI Cgil si stringono commossi alla famiglia.

Ciao Franco il Sol dell’Avvenire ti accompagna”.