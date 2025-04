Lutto in città per la scomparsa di Fabio D’Alessandro, ex consigliere comunale e figura sempre attiva in politica.

A ricordarlo è Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle ed ex sindaco di Avellino. “E’ scomparso Fabio D’Alessandro, già consigliere comunale ad Avellino. E’ stato un combattente sincero e molto amato. A Picarelli è stato punto di riferimento per la comunità e per i più deboli e questo era sufficiente per definirlo un Cinque Stelle. Poi le nostre strade ‘politiche’ si sono separate. Sinceramente addolorato esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa”.

Commosso anche il ricordo dell’ex deputato irpino e sottosegretario agli Interni dei Cinque Stelle, Carlo Sibilia. “Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia. Anche se non c’è stato modo di approfondire la nostra conoscenza e nonostante le strade politiche abbiano preso inevitabili biforcazioni diverse, ho sempre rispettato la persona, la sua genuinità, il suo impegno incondizionato per la causa a cui era dedito. Ricordo in particolare la sua premura per la zona di Picarelli che si espletava in un costante sollecitudine nell’attenzione ai problemi della comunità. Che la terra ti sia lieve”.