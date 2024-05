Lutto Gengaro, rinviata iniziativa elettorale di Unità Popolare

Avellino – “Nel porgere le nostre sentite condoglianze ad Antonio Gengaro per la perdita del padre, comunichiamo che l’iniziativa in programma per oggi pomeriggio in Piazzetta Biagio Agnes con il candidato sindaco Aldo D’Andrea e con Michele Santoro di Pace Terra Dignità è rinviata a data da destinarsi”.

Così in una nota Unità Popolare Per Avellino. Dunque l’iniziativa elettorale “Fuori la Guerra dalla Storia” sarà riprogrammata per una nuova data quale forma di rispetto e solidarietà per il lutto che ha colpito uno dei candidati a sindaco per la città di Avellino.