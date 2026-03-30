Lupi a Montemiletto, il sindaco Minichiello chiarisce: “Nessun allarmismo ma prudenza e rispetto della fauna”

Si riporta la nota ufficiale del sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, in merito all’ordinanza firmata pochi giorni fa per la prevenzione di rischi per la presenza di lupi sul territorio di riferimento:

“La presenza di uno o più esemplari di lupo (canis lupus) sul territorio comunale di Montemiletto è ormai largamente documentata dalla diffusione, sia sui social, che sui mezzi di informazione, di video e immagini che lo ritraggono. Gestire e favorire la convivenza pacifica all’insegna del buon senso è un dovere di tutti, per tale motivo, nel caso di incontri ravvicinati con esemplari di questa specie, si deve sempre tenere un comportamento adeguato, godendo della loro presenza con estrema cautela e discrezione.

Secondo fonti ufficiali, pur essendo potenzialmente pericoloso, il lupo attualmente rappresenta un rischio modesto in quanto non si registrano segnalazioni di aggressioni a danno di persone. Ciò nonostante è buona norma rispettare la natura del lupo e trattarlo come un animale selvatico. Per la dovuta prevenzione, basta adottare alcune piccole precauzioni che possono aiutare ad avere una convivenza rispettosa, evitando di avvicinarsi per realizzare video o foto in quanto la nostra sola presenza potrebbe mette a rischio sia noi che la loro stessa sopravvivenza.

Nel caso di comportamenti confidenti da parte del lupo è fondamentale segnalarlo alle Autorità competenti: il numero unico di emergenza è il 112 – Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

Oltre a quanto già precisato nell’ordinanza sindacale, il Comune di Montemiletto ha provveduto ad informare il Nucleo Carabinieri Forestale al fine di poter monitorare la situazione e garantire la migliore convivenza possibile con il lupo in aree agricole ed antropizzate.

Senza nessun allarmismo, il provvedimento del Comune è stato adottato per sensibilizzare la cittadinanza su comportamenti corretti da adottare. Un segno di civiltà e rispetto verso gli animali volto a regolamentare la convivenza tra l’uomo e la fauna selvatica.”