Lupi in attesa del nuovo allenatore: Molino dirigerà l’allenamento

L’Avellino riprenderà ad allenarsi questo pomeriggio alle ore 17:00 allo stadio Partenio–Lombardi, a porte chiuse, in attesa della nomina ufficiale del nuovo allenatore. A dirigere la seduta sarà il tecnico della Primavera, Luigi Molino, chiamato a guidare il gruppo in questa fase di transizione.
Per la panchina biancoverde l’intesa sarebbe vicina con Guido Pagliuca, allenatore napoletano ed ex S.S. Juve Stabia, profilo individuato dalla società per dare continuità al progetto tecnico.
Intanto c’è da preparare l’importantissima sfida di domenica in casa della AC Reggiana 1919. La gara, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie B, si disputerà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15. Un appuntamento cruciale per il cammino stagionale dei lupi.