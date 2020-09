Provincia Luparella in campo ad Ariano Irpino: domani il via alla campagna elettorale 3 Settembre 2020

Venerdì 4 settembre alle ore 20.30, in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Marcello Luparella. L’evento era stato rinviato causa maltempo, nonostante lunedì scorso tanti siano stati i cittadini presenti sotto la pioggia in piazza. Venerdì 4 settembre sarà presentata ai cittadini la squadra dei candidati delle cinque liste della coalizione – Ariano Convincente, Ariano di tutti, Insieme per Ariano, Ariano che produce, Siamo Ariano – e verranno illustrati i punti salienti del programma elettorale. L’incontro vedrà l’intervento del candidato sindaco Marcello Luparella e dei rappresentanti di ogni lista del Patto Civico per Ariano. Saranno rispettate le regole anti-covid previste, con l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Per evitare assembramenti, è possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano.