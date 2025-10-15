Lupa investita a Candida, accertamenti in corso sulle cause dell’incidente

Una lupa è stata investita lungo la strada provinciale 280, nel territorio del comune di Candida. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri Forestali di Montefalcione, il personale dell’ASL di Atripalda e la ditta specializzata ADM, incaricata del recupero della carcassa.

Il corpo dell’animale è stato trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, dove verranno eseguiti gli esami autoptici per accertare con precisione le cause del decesso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.