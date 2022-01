Luogosano, furgone in fiamme: caschi rossi domano l’incendio. E’ successo nel pomeriggio di oggi, in via Pesano Di Sotto. Il mezzo era in transito.

Le fiamme sono state circoscritte nella parte anteriore e sono state spente dai vigili del fuoco di Grottaminarda, evitando che si propagassero al resto del veicolo. Alla guida un ragazzo originario di Montesarchio: per lui, solo un grande spavento.