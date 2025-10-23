Luogosano, Bandecchi incontra candidati della sua lista

Nella serata di ieri a Luogosano il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi ha incontrato i candidati irpini al consiglio regionale inseriti nella sua lista. “Prima dell’Unità d’Italia, la Campania era la regione più importante d’Europa” – ha sottolineato, affermando che con la sua candidatura si può “tornare grandi”. L’imprenditore e politico ha discusso con i candidati scelti in Irpinia per la corsa alle regionali. Tra le candidature “in rosa” spicca quella di Teresa Caputo, imprenditrice e con alle spalle altre esperienze in politica. In passato già candidata alle Europee, Caputo, originaria di Villamaina, opera sul territorio irpino con una sua azienda e si è detta pronta a questa nuova sfida: “La mia candidatura è stata dettata dalla voglia di mettermi in gioco per il bene della comunità e della gente del mio territorio, ponendo l’accento sulle criticità in particolare dei piccoli comuni delle aree interne e sui temi dello sviluppo e del lavoro”.