L’Università del Sannio cerca istruttori di fitness per la palestra “PalaUnisannio”

L’Università degli Studi del Sannio ricerca istruttori fitness per la palestra sita in via Dei Mulini, “PALAUNISANNIO”, per il periodo settembre – dicembre 2024, per la stipula di contratti di collaborazione trimestrale, rinnovabili, con Unisannio oppure con il CUS Benevento, con un compenso orario di € 14,00 oltre oneri fiscali a carico del datore di lavoro.

Requisiti per la candidatura:

Possesso della laurea in Scienze Motorie o del diploma ISEF (vecchio ordinamento)

Requisiti preferenziali:

Abilitazione all’uso del defibrillatore e brevetto di primo soccorso

Possesso di laurea magistrale in Economia e Management dello Sport

Master in materia di Sport

Aver svolto attività sportiva come atleta a livello dilettantistico e/o professionistico, da tesserato con Federazioni riconosciute dal CONI

Esperienza come istruttore fitness in palestre dotate di attrezzature fitness

La candidatura può essere inviata entro il 02/09/2024 alle ore 14:00.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di Unisannio.