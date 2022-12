Lunedì pranzo natalizio nel carcere di Bellizzi Irpino

Promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, si terrà un pranzo di Natale per le detenute ristrette nel carcere di Bellizzi Irpino (AV) lunedì prossimo alle 12:30.

All’incontro parteciperanno anche i familiari delle detenute e il trio musicale LE NOTE DI NAPOLI.

Per il garante Ciambriello: “Il pranzo conviviale che le vede protagoniste, oltre le crisi e le difficoltà della vita carceraria vuole essere un momento di speranza, di emozione familiare, per andare oltre le mura dell’indifferenza e non considerare il carcere come un “altrove”, un luogo che non ci riguarda.

Un carcere Costituzionale passa anche per ricreare forme di convivialità e di relazioni umane in questo periodo di festività natalizie.”