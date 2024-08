Luna park, luminarie e droni luminosi: prende forma il ferragosto avellinese

Luna park a Piazzale Degli Irpini, coreografie luminose/musicali lungo Corso Vittorio Emanuele e a Via Nappi e lo spettacolo a tema luminoso e musicale in programma il 15 agosto sempre a Piazzale degli Irpini. Prende sempre più forma il Ferragosto avellinese che, come noto, sarà dedicato soprattutto ai più piccoli. Stamane l’allestimento del parco divertimenti estivi della storica famiglia Canterini che ormai dal 1960 incanta i bambini del capoluogo. Sabato sera previsto lo start di quella che ormai è una consolidata tradizione per la città e al tempo stesso fortemente attesa da genitori e bambini.

In programma anche l’iniziativa “Avellino Auto Storiche” Edizione Statica di Veicoli Storici – IX edizione, in programma in città il 14 agosto a via Matteotti che per l’occasione diverrà isola pedonale. Nelle prossime ore saranno allestite da parte della ditta Aeffe-Tech Srl le coreografie luminose/musicali lungo il Corso e Via Nappi. Resta dunque solo da organizzare lo spettacolo di droni luminosi accompagnato da musiche di sottofondo.