L’ultimo viaggio della piccola Francesca, con lei il suo peluche e il grembiule di scuola

È un giorno di profondo dolore per la comunità di Fontanarosa, che si è unita nel lutto in occasione del funerale della piccola Francesca, tragicamente schiacciata dal cancello di casa. Il sindaco Giuseppe Pescatore ha proclamato il lutto cittadino e nel suo intervento dall’altare non è riuscito a trattenere le lacrime. “Eri il fiore più bello, ora sei accanto a Gesù,” ha affermato Don Angelo Gaeta nella sua toccante omelia.

Il rito funebre si è svolto nel Santuario di Maria Santissima della Misericordia, che fin dalle prime ore della mattinata era gremito di persone. Alunni e insegnanti hanno accompagnato la piccola di dieci anni nel suo ultimo viaggio, portando con sé rose bianche in segno di affetto. L’immagine più straziante è stata quella dell’orsacchiotto di peluche posato sulla bara bianca, insieme al grembiulino della piccola. Francesca resterà per sempre nei cuori di tutti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.