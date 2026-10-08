L’ultimo saluto a Giovanna e al piccolo Francesco, l’omelia : sono felici nel grembo di Dio

CELZI DI FORINO- “Una madre che sorride nella gioia con il suo bambino, che corrono felici in Paradiso, perche’ sono nel grembo della misericordia di Dio”. E’ l’immagine con cui ha chiuso la sua omelia Don Pasquale Iannuzzo, il vicario del vescovo di Avellino, che ha celebrato nella Chiesa Madre di Celzi di Forino il funerale di Giovanna Lo Chiatto e del suo piccolo Francesco. Una chiesa gremita, quella di Celzi. Grande il dolore e la commozione di un’intera comunità per la tragedia di Giovanna e del bimbo che portava in grembo. Sull’altare c’è la bara bianca con un peluche azzurro ed un nastro dello stesso colore, quella dell’ultimo viaggio insieme di mamma Giovanna e del suo bimbo. “Il piccolo Francesco e’ beato e sereno nel grembo della madre e oggi tutti e due vivono nella serenità della Grazia, perché finalmente stanno con Dio” ha ricordato dell’altare Don Pasquale, che di fronte al dolore dei genitori di Giovanna, della sorella Nicole e di Leonardo, compagno della trentaduenne e papà di Francesco ha confortato loro ricordando come in questo momento : “piangiamo e protestiamo, e diciamo: ” Perche’ Signore? Ma in questa protesta continuiamo e bussare alla porta di Dio, anche se è tutto nero..oggi Dio apre la porta del suo cuore a Giovanna e al piccolo Francesco”. Un momento di grande commozione e’ stato il messaggio letto dalla sorella Nicole, che in lacrime ha ricodato come Giovanna scherzando sul bambino che sarebbe arrivato ha ricordato le parole della amata sorella: “Il mio monello vuole stare con mamma. E’ così è stato”. Nicole ha ringraziato il piccolo Francesco “per la gioia di essere diventata zia”. Un grande applauso ha salutato l’uscita della bara bianca dove Giovanna e il suo bimbo faranno l’ultimo viaggio. All’uscita della bara bianca, a stringere quel peluche azzurro, distrutto dal dolore e’ Leonardo. “Piccola Anima” di Hermal Meta e’ il brano che accompagna nell’ultimo mesto viaggio nella sua Celzi, Giovanna e il bimbo. In cielo volano palloncini bianchi e un orsacchiotto, tutto intorno ci sono le lacrime di una comunita’ in lutto..