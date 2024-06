L’ultimo saluto al piccolo Domenico Montemarano si ferma per i funerali

MONTEMARANO- Alle dieci di domani mattina Montemarano si fermerà per dare l’ultimo saluto al piccolo Domenico. Sono ore di dolore e incredulità per la comunità altirpina, quelle che da ieri hanno lasciato nello sconforto tantissimi e oggi hanno commosso tutta l’Irpinia. L’ultimo, mesto, viaggio del piccolo “angelo” sarà accompagnato dal lutto cittadino. Nella Chiesa di Maria Ss dell’Assunta i funerali del bimbo di sette anni che ha perso la vita in un tragico incidente domestico. Per Montemarano una giornata di festa, quella a cui avrebbe dovuto partecipare anche il piccolo Domenico con papà Vincenzo e mamma Agnese. Da ieri sera c’è una comunità intera che si è stretta intorno alla famiglia a Contrada Macchia, dove è avvenuta la tragedia. E da dove il feretro del piccolo nella bara bianca partirà alla volta della Chiesa di Montemarano.