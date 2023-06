L’ultimo reduce di guerra si racconta per i cento anni dell’Associazione Combattenti

Felice Fortunato Francesco Faretra, uno degli ultimi reduci di guerra, sicuramente l’ultimo di Grottaminarda, sarà ospite dell’iniziativa in programma questo pomeriggio a Grottaminarda in occasione dei 100 anni dell’elevazione a Ente Morale con Regio Decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III per gli alti fini patriottici, dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

L’iniziativa a cura della Federazione di Avellino dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, si svolgerà, sostanzialmente in due momenti: prima in Piazza Vittoria, presso il monumento ai caduti e poi nella Sala Thomas Menino. Sarà particolarmente interessante ascoltare la testimonianza di Faretra, che di anni ne ha quasi 99: classe 1924, soldato del 23° Reggimento Fanteria nelle campagne di guerra 1943, 1944 e 1945, nel 2021 ha ricevuto la Medaglia d’Onore dalla Presidenza della Repubblica Italiana. Prigioniero dei tedeschi dal settembre del 1943 al maggio del 1945, Faretra fu poi trattenuto dagli alleati fino al 2 giugno del 1946. Fu internato prima in Germania nel “campo 8 B” e poi trasferito in un campo di concentramento in Polonia. Un’esperienza di vita molto dura che lo ha segnato così come la guerra segna indelebilmente tutte le persone ed i suoi ricordi rispetto a quella tragica esperienza sono molto lucidi. Ricorda anche il numero che gli su assegnato quando fu deportato in Polonia con un treno merci: il 42417. Aveva 19 anni.

Questo nel dettaglio il programma della giornata:

ore 17:00 adunanza in Piazza Vittoria;

ore 17:15 inizio della cerimonia con Inno di Mameli, Benedizione dell’omaggio floreale e Preghiera del Combattente e del Reduce;

ore 17:30 trasferimento presso la Sala Thomas Menino per una tavola rotonda con i saluti del Sindaco, Marcantonio Spera, la prolusione del Presidente della Federazione ANCR di Avellino, Goffredo Covino e gli interventi di Federico Scotto di Tella su “Associazioni Combattentistiche ed Esercito Italiano”, di Gabriella Rapa su “La memoria e la scuola”, di Raffaele Masiello su “Storia dell’ANCR e l’Associazione in Irpinia”, di Antonella Losanno su “La definizione di Ente Morale”.

Infine “Parlando con la storia”, intervista da parte di Goffredo Covino, all’ultimo combattente grottese, Francesco Faretra.