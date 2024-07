VIDEO/ L’ultimo abbraccio a Chicco: sepolto accanto agli amici di sempre Roy e Mattia

C’è davvero un silenzio surreale a Frigento: bandiere a mezz’asta, saracinesche di bar e negozi abbassate, nastrini neri. Il sindaco Carmine Ciullo, in questa giornata di profondo dolore, ha proclamato il lutto cittadino. La comunità di Frigento – ma anche quelle di Grottaminarda, Sturno e Mirabella Eclano – abbracciano per l’ultima volta il loro “Chicco”, il 21enne che era alla guida della Mercedes la tragica notte di sabato in cui ha perso la vita insieme ai suoi amici di sempre Roy e Mattia e alla giovane promessa del pugilato Bilal.

E’ il giorno dei funerali nella Cattedrale di Frigento dopo che la salma di Francesco è stata rilasciata al termine dell’esame autoptico. Il feretro portato a spalla dagli amici, le corone di rose bianche, i palloncini biancoverdi, la sua moto Kawasaki sul sagrato della chiesa, ovunque foto e manifesti che raffigurano il suo volto allegro e spensierato. Chicco era davvero un ragazzo amato e ben voluto da tutti, giovani e meno giovani. Nonostante si fosse trasferito nell’ultimo anno a Roma per motivi di studio, non perdeva occasione per tornare in paese a stretto contatto con la sua comunità. La sua era una quotidianità anche semplice come testimoniano i suoi amici di sempre. Amava la sua moto, la cucina, i genitori, il fratello, gli amici. Anche per questo la decisione della famiglia di seppellirlo nel cimitero di Sturno accanto ai “fratelli” Roy e Mattia.

Il parroco don Pietro ha chiesto silenzio in segno di rispetto nei confronti della famiglia, sottolineando la necessità di riaprire un dialogo intergenerazionale tra la comunità. Parole condivise anche dal primo cittadino frigentino che già in occasione della veglia funebre organizzata in onore di Francesco aveva parlato di iniziative sociali anche all’interno delle scuole.