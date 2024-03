Luciano Ligabue sul palco del “Gesualdo”: inaugurerà la nuova stagione

“Luciano Ligabue inaugurerà la nuova stagione del Carlo Gesualdo”. Lo ha annunciato il sindaco di Avellino Gianluca Festa attraverso i propri canali social. Appuntamento il prossimo 18 ottobre.

“Uno dei più grandi rocker della musica italiana, nonché regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico, il 18 ottobre salirà sul palco del nostro teatro per un live che si preannuncia memorabile. Nel giorno del suo 64esimo compleanno, Ligabue ha annunciato le date del suo nuovo straordinario tour. E tra queste ci sarà anche Avellino. Dopo 21 anni dal suo ultimo straordinario concerto nel nostro Comunale, questa amministrazione è riuscita nell’impresa di riportare in città una delle rock star più amate di sempre. Noi lo aspettiamo a braccia aperte per ballare sul suo mondo di note e vivere una di quelle notti che solo lui saprà regalarci” conclude il primo cittadino.