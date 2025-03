Luca Abete svela il “Mago del Calcio” e il suo strano rimedio per le squadre in difficoltà

Ieri sera, durante la trasmissione Striscia la Notizia su Canale 5, l’inviato irpino Luca Abete si è occupato di un caso curioso che riguarda un presunto “mago del calcio”, un operatore dell’occulto che, a quanto pare, offre soluzioni esoteriche per risolvere i problemi delle squadre calcistiche in difficoltà.

Il protagonista di questa bizzarra vicenda è un uomo che, utilizzando riti e pratiche di magia, promette di migliorare le performance delle squadre di calcio, portando fortuna e successo. Una proposta allettante per quelle realtà calcistiche in crisi, come la Mandamento Avella, una squadra di terza categoria, attualmente ultima in classifica.

Luca Abete, con la sua solita determinazione, è riuscito ad ottenere una consulenza con il “mago” per svelare cosa si cela dietro queste pratiche misteriose. Il “mago del calcio”, dopo aver consultato le sue carte, ha dichiarato che la squadra della Mandamento Avella è vittima di un “blocco calcistico” che ne impedisce le vittorie.

Per risolvere il problema, il “mago” ha proposto una serie di riti propiziatori, tra cui l’utilizzo di un sacchetto con polvere della fortuna e un talismano. Inoltre, ha richiesto una foto di tutti i giocatori e il nome della squadra, proponendo l’esecuzione di ulteriori rituali che avrebbero dovuto portare fortuna alla Mandamento Avella, aiutandola così a uscire dalla crisi e a migliorare i risultati in campionato.

Il costo per questo “lavoro esoterico” si aggira intorno ai 5.000 euro, una cifra che ha suscitato non poca perplessità.

La svolta nel servizio è arrivata quando Luca Abete ha deciso di recarsi di persona nello studio del “mago”. Con il suo stile diretto, Abete ha sollevato le prime perplessità e ha mostrato chiaramente la sua incredulità di fronte a un’operazione che sembrava più una truffa che una vera soluzione per le squadre in difficoltà.

Con questo servizio, Luca Abete ha portato alla luce un’inchiesta interessante, mettendo in evidenza come alcune persone, approfittando della disperazione di chi è in difficoltà, cerchino di sfruttare il settore calcistico per guadagnare facili soldi.