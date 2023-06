Lotto, doppietta in Campania: vincite per oltre 500 mila euro

Campania in festa con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 27 giugno, come riporta Agipronews, la seconda vincita più alta di giornata è stata registrata a Eboli, in provincia di Salerno, con 475mila euro frutto di tre ambi e un terno, sempre sulla ruota Nazionale (55-77-88). Il quadro della Campania viene poi completato da altre due vincite da 11.250 euro ciascuna, una ad Arzano, in provincia di Napoli, e una proprio nel capoluogo campano, entrambe con un terno secco sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 560 milioni in questo 2023.