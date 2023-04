Lotto, a Baiano vinti 11mila euro

Il Lotto premia ancora la Campania. Nel concorso del 6 aprile, come riporta Agipronews, sono state realizzate quattro vincite per un totale di 75.500 euro. La più alta arriva da Castellammare di Stabia, per 45mila euro, grazie alla combinazione 11-28-84 sulla ruota di Napoli.

A Baiano vinti invece 11.250 euro sempre sulla ruota di Napoli, mentre proprio a Napoli da segnalare una vincita da 9.750 euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota Nazionale. Chiudono i 9.500 euro vinti a Mariglianella, ancora in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 295 milioni da inizio anno.