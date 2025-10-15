Lottizzazione abusiva e distruzione di habitat del Parco: scagionato dalle accuse

AVELLA- Prosciolto dall’accusa di lottizzazione abusiva, tra l’altro in una zona vincolata e assolto con la formula più ampia (perchè il fatto non sussiste) dall’accusa di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, ovvero il Parco del Partenio. Si è chiuso così il processo ad un imputato di Avella, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa, che era stato denunciato per i due reati nel gennaio del 2024. Davanti al giudice monocratico Michela Eligiato, la difesa ha scelto il rito abbreviato condizionato dall’acquisizione di alcuni documenti, tra questi la sanatoria per la presunta lottizzazione abusiva (che ha estinto il reato) e sul vincolo nella zona. La vicenda era legata ad un allargamento delle strade in terra battuta esistente in area vincolata in quanto ricadente nel vincolo del Parco Regionale del Partenio precisamente in area B in zona soggetta a parco in habitat di oliveti e ginestre collinare ed a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D 3267/ /2023 e, quindi, soggette al rilascio dell` Autorizzazione della CM Partenio Valle Lauro e del parco regionale del Partenio.