Lotta alla droga. Sorpreso con 370 grammi di cocaina e 6.000 euro: 48enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità predatoria e dei reati correlati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno arrestato un 48enne del posto, ritenuto indiziato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri a Grottaminarda, dove, l’atteggiamento sospetto manifestato da un automobilista, fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti.

L’immediata perquisizione personale e veicolare, nonché quella successiva eseguita presso la sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 370 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre 6mila euro in contanti, materiale vario per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.

L’uomo è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.