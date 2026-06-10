Lotta al randagismo ad Ariano Irpino, intervengono i veterinari dell’Asl

Catturati quattro cani randagi di grossa e media taglia nel comune di Ariano irpino. L’intervento di contrasto al randagismo, condotto dai veterinari dell’Unità Operativa di Sanità animale dell’Asl Avellino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti la presenza di questi esemplari vicino al cimitero comunale che creavano forte allarme nella cittadinanza, impossibilitata in alcuni casi ad accedere alla struttura.

Grazie all’installazione di un recinto speciale dotato di gabbie, il servizio veterinario dell’Asl Avellino ha potuto catturare, nel corso della notte tra l’8 e il 9 giugno, e in piena sicurezza, tutti e quattro gli esemplari.

In linea con le normative vigenti in materia di benessere animale e contrasto al randagismo, i quattro cani sono stati immediatamente presi in carico e trasferiti presso l’ambulatorio veterinario di Ariano Irpino, dove sono stati microchippati e registrati all’anagrafe canina per poi essere sterilizzati, condotti in canile e avviati all’adozione.