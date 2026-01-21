L’Osservatorio sullo stato della Provincia fa tappa in Valle Caudina: oggi incontro a Rotondi

Sarà la Valle Caudina ad ospitare il prossimo appuntamento dell’Osservatorio sullo stato della Provincia di Avellino, che questo pomeriggio farà tappa a Rotondi per un momento di confronto diretto tra le istituzioni dello Stato, le amministrazioni locali e le comunità del territorio.

L’incontro, in programma alle ore 17.00 presso l’Auditorium Comunale di Rotondi, rappresenta un’occasione di alto profilo istituzionale dedicata all’ascolto dei cittadini e all’analisi delle principali tematiche che riguardano la sicurezza, la prevenzione e la presenza dello Stato nella provincia irpina. Al centro del dibattito vi saranno le esigenze e le istanze delle comunità di Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana.

A guidare i lavori sarà S.E. il Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso, che interverrà insieme ai massimi vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: il Questore della Provincia di Avellino, dott. Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Erre.

L’Osservatorio si conferma uno strumento di dialogo e partecipazione, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile, nel rispetto dei principi di legalità, sicurezza e coesione sociale. L’iniziativa prevede infatti un momento di dibattito aperto, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle realtà associative locali, per favorire un confronto diretto e costruttivo sulle criticità e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

L’appuntamento di Rotondi si inserisce nel percorso di presenza attiva dello Stato nei contesti locali, con l’obiettivo di rendere le istituzioni sempre più vicine ai cittadini e alle comunità della provincia di Avellino.