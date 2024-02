L’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti presenta la Relazione Annuale

L’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti “ORGR” si riunisce ad Avellino venerdì 1 marzo,

alle ore 10,30, per la presentazione alla stampa della “Relazione Annuale 2023 del Presidente al Consiglio Regionale della Campania”.

Il Presidente, sen. Enzo De Luca, approfondirà i temi connessi al ciclo integrato dei rifiuti in

Campania, a partire dalla riorganizzazione delle gestioni territoriali in atto, soffermandosi

sulle innovazioni offerte dalla nuova Carta dei Diritti e dei Doveri dell’utente.

La conferenza stampa sarà l’occasione anche per fare il punto sull’attività del Coordinamento per la Sostenibilità Ambientale della Regione, con riferimento al Forum che per l’intero anno appena trascorso ha coinvolto le università della Campania nella elaborazione di una strategia partecipata per la transizione ecologica per Acqua, Aria e Rifiuti.

L’appuntamento è presso la sede della Regione Campania, nella Sala Montevergine del

Centro Direzionale sito a San Tommaso Collina Liguorini.