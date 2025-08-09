L’Ordine delle Professioni Infermieristiche accoglie i nuovi Dg di Asl e Moscati

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino desidera rivolgere i più cordiali saluti e un caloroso benvenuto ai nuovi Direttori Generali, Dott.ssa Maria Concetta Conte e Dott. Germano Perito, nonché alla Direzione Strategica dell’ASL Avellino e dell’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati”.

A nome del Consiglio Direttivo, delle Commissioni d’Albo degli Infermieri, degli Infermieri Pediatrici, del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente a tutta la comunità professionale che rappresentiamo esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni per l’importante e prestigioso incarico assunto.

Siamo certi che la vostra esperienza, professionalità e visione strategica rappresenteranno un valore aggiunto per affrontare con successo le sfide sanitarie presenti e future, contribuendo a innalzare ulteriormente la qualità dell’assistenza sul nostro territorio.

In un momento di profonda trasformazione del sistema sanitario, segnato dalle innovazioni introdotte dal DM 77/2022, l’Ordine ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare attivamente con le Direzioni Strategiche. Crediamo fortemente che il ruolo dell’infermiere sia centrale nell’implementazione dei nuovi modelli organizzativi territoriali – come le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali – garantendo una presa in carico globale, integrata e continuativa del paziente.

La nostra professione si impegna ogni giorno per la salute dei cittadini, e siamo convinti che una sinergia costruttiva e strutturata con la governance delle aziende sanitarie possa generare risultati di grande valore per la collettività.

L’Ordine conferma, come sempre, la propria disponibilità a un confronto aperto e propositivo, nella prospettiva di costruire insieme un percorso di crescita comune e condivisa.

Auguriamo a tutti Voi un sereno inizio di mandato e un proficuo lavoro al servizio della comunità.

Con i migliori auguri,

Il Presidente Dott. Rocco Cusano e gli Organi istituzionali dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino.