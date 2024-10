L’ora solare sta tornando: quali effetti può avere sul nostro benessere?

Tra pochi giorni, si tornerà all’ora solare, con lo spostamento delle lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Questo passaggio, che può sembrare una semplice formalità, ha effetti sul nostro ritmo biologico. Il cambio dell’ora può influenzare negativamente l’umore e la qualità del sonno, con sintomi come irritabilità, stanchezza e malumore. Questi effetti sono il risultato di una temporanea disarmonia nel ritmo circadiano, il nostro “orologio biologico”, e si manifestano con una sorta di “mini jet-lag” che dura solitamente pochi giorni .

Questi disagi sono tuttavia transitori, e per la maggior parte delle persone scompaiono entro una settimana. Gli esperti suggeriscono che per minimizzare l’impatto del cambio d’orario, è utile adottare alcune buone pratiche, come ridurre l’esposizione alle luci intense nelle ore serali e prepararsi gradualmente al nuovo ritmo, creando un ambiente che favorisca il rilassamento e un sonno di qualità .

Al di là di questi disturbi temporanei, il problema più significativo rimane legato alle cattive abitudini di sonno diffuse durante tutto l’anno, che possono essere aggravate da questo cambiamento.