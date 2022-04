L’onorevole Sarli domenica ad Avellino al fianco dell’associazione “In ricordo di Lacuna”

Domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 l’Associazione animalista In ricordo di Lacuna sarà presente ad Avellino con un banchetto presso Corso Vittorio Emanuele (altezza ingresso villa comunale) di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare per la modifica della legge 157 del 92 promosso da CA.DA.PA. Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (ex Comitato Si Aboliamo La Caccia).

Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni presentando un valido documento di identità con foto (carta di identità, patente, passaporto).

In veste di certificatore ci sarà la deputata Doriana Sarli, componente parlamentare di ManifestA.

Inoltre, verranno distribuiti volantini per chiedere di scegliere un menù di Pasqua cruelty free, in particolar modo di non mangiare l’agnello.