Attualità L’onorevole Maraia visita il carcere di Ariano Irpino nel giorno di Capodanno 1 Gennaio 2021

L’onorevole Maraia visita il carcere di Ariano Irpino nel giorno di Capodanno. Il deputato del MoVimento 5 Stelle ha voluto portare il suo saluto e gli auguri di buon anno al personale di polizia penitenziaria e Comparto Funzioni Centrali in servizio presso la struttura del Tricolle.

“I primi auguri di buon 2021 li ho voluti fare di persona ai detenuti ed al personale di polizia penitenziaria”, scrive Maraia in una nota. “Tutti stiamo soffrendo la pandemia Covid, ma vi assicuro che c’è chi non solo soffre più di noi ma, cosa peggiore, ha perso anche la speranza. Ebbene, il 2021 dovrà essere l’anno della speranza, della solidarietà e della rinascita, in primis per gli anziani, i sanitari, i pazienti, i detenuti e tutte quelle persone che sono sole”.

“Ho potuto apprezzare i miglioramenti apportati nella vita carceraria e mi sono state ribadite le difficoltà oggettive di tipo organizzativo di cui il personale penitenziario ancora soffre. Ho, inoltre, potuto salutare ed ascoltare alcuni detenuti di vari padiglioni che mi hanno esposto varie problematiche personali. Ho ribadito la massima vicinanza da parte mia per questo momento di difficoltà e ho promesso un maggiore impegno per la risoluzione delle criticità illustratemi”.

La visita è servita per verificare il lavoro svolto in termini di potenziamento del personale di polizia penitenziaria. Abbiamo, inoltre, fatto il punto sul ruolo svolto dal presidio ospedaliero di Ariano Irpino nell’assistenza ai detenuti, nonché sulla mancanza di personale, come i ragionieri, nelle funzioni amministrative. Un dato positivo è attualmente rappresentato dall’incremento del numero degli educatori, benché, purtroppo, siano costretti ad operare in modalità a distanza, ma si cercherà di metterli in condizione di lavorare in presenza. Abbiamo, ancora, affrontato la questione relativa ai vari progetti che si stanno mettendo in campo per i detenuti, attraverso l’organizzazione di laboratori, attività culturali e formative, ed attività lavorative fuori dal carcere con la collaborazione di imprese locali”.

“Non c’è un giorno da perdere, nemmeno il primo dell’anno, per realizzare quella rete di rapporti istituzionali ed umani necessari a tutti noi. Un semplice gesto di solidarietà arricchisce non solo chi lo riceve. Oggi devo dire grazie ai detenuti, alla Direttrice Maria Rosaria Casaburo ed agli agenti penitenziari, perché questi auguri hanno arricchito la consapevolezza che avevo di questo angolo di umanità”.

Oltre il direttore dell’istituto penitenziario, ad accogliere Maraia anche il comandante del Reparto Dir. Aggiunto di Polizia Penitenziaria Angelo Giardino e il personale di servizio.

“Nell’occasione – afferma Ettore Sommariva, segretario provinciale Osapp di Avellino – è stato tracciato il lavoro fatto nell’ultimo anno, nonostante la pandemia che ha messo a dura prova i poliziotti, che con spirito di sacrificio ed abnegazione sono riusciti a gestire e a superare momenti molto difficili e di criticità del sistema Penitenziario Italiano. Inoltre è stato evidenziato la grave e cronica carenza di personale di Polizia Penitenziaria di circa 40 unità e del Comparto Funzioni Centrali ed in particolar modo di Contabili, a seguito dei pensionamenti degli ultimi tempi e non rimpiazzati dal D.A.P.”.

“L’onorevole Maraia si è impegnato affinché la Casa Circondariale di Ariano Irpino abbia le giuste attenzioni da parte del Ministero della Giustizia e si possa nell’anno appena avviato avere una significativa assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria e Comparto Funzioni Centrali”.