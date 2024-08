L’ondata di calore continua fino a Ferragosto

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in atto fino alle ore 8 di giovedì 15 agosto.

La criticità riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali.

Pertanto, si prega di fare attenzione e adottare comportamenti virtuosi.

Nelle ore più calde della giornata:

– Non uscire

– Non esporti al sole o praticare attività all’esterno

– Limita gli spostamenti con l’auto

– Bevi molta acqua per mantenere una corretta idratazione

– In casa tieni arieggiati gli ambienti

– Presta attenzione agli animali domestici

– Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.