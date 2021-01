Politica Lonardo: “Ho aderito all’intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale” 13 Gennaio 2021

“Ho aderito, con grande entusiasmo, all’intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale, costituitosi in Parlamento, ad iniziativa dell’On. Gianpaolo Cassese. Da sempre attenta alle esigenze dei maestri ceramisti, sono a completa disposizione per dare il mio contributo alle iniziative, che potranno essere messe in campo, anche sul piano legislativo, per tutelare e rilanciare questo importante comparto e le città della ceramica riconosciute dal Mise. In Campania contiamo ben sette prestigiose realtà, Ariano Irpino, Calitri, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Napoli Capodimonte, San Lorenzello e Vietri sul Mare, unite dalla loro antica tradizione in questo settore artistico. Da tempo immagino una via della ceramica che possa incentivare il turismo campano, fin da quando in Consiglio Regionale abbiamo approvato la legge sui percorsi della ceramica in Campania. E mi auguro che si possa fattivamente lavorare per presentare una proposta nazionale che unisca, in una sola cordata, l’arte, la cultura, la storia, l’innovazione e la tradizione delle nostre città della ceramica. Per intanto, parteciperò ai tavoli dell’intergruppo, lavorando di concerto a tutte le proposte tese a rafforzare la filiera e a sostenere e promuovere un comparto produttivo che è un patrimonio storico, artistico e culturale, da preservare e conservare, con dedizione e premura. Il settore dell’artigianato, purtroppo, è costretto, da anni, ad affrontare grandissime difficoltà, e, oggi più che mai, in questo momento storico di grave emergenza, la produzione della ceramica rischia davvero di scomparire. E allora, dobbiamo far di tutto affinché l’antichissima tradizione delle maestranze non finisca. Io, per quanto di mia competenza, continuerò a battermi per salvaguardare la storia ed il futuro della ceramica”.

Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.