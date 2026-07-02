L’odissea del barbiere irpino che cambiò il Codice di Procedura Penale: alla Mondadori la presentazione del libro “Il Caso Corbisiero”

Giovedì 9 luglio, alle 18:30, la libreria Mondadori di Avellino (Galleria Corso Vittorio Emanuele) ospiterà la presentazione del saggio «Il Caso Corbisiero – Cronaca di un errore giudiziario (inter)nazionale», edito da Il Terebinto Edizioni.

Il volume, scritto da Vincenzo Castaldo, già firma del Mattino, e impreziosito dalla prefazione di Aldo Balestra, dalle riflessioni di Catello Maresca e dalla postfazione di Leandro Del Gaudio, restituisce dignità alla memoria di Carlo Corbisiero, giovane barbiere di Marzano di Nola rimasto vittima nel 1935 del più grave abbaglio investigativo e giudiziario dell’anteguerra.

Attraverso una narrazione potente e incalzante, l’autore ricostruisce un’odissea umana e legale durata quasi vent’anni tra le sbarre da innocente. Una vicenda dall’eco transnazionale gigantesca, capace di incidere profondamente sull’ordinamento giuridico italiano.

«Il caso — spiega l’autore, nativo di Lauro — scosse così fortemente le coscienze dell’opinione pubblica da indurre gli organi istituzionali a rivedere l’allora articolo 571 del Codice di procedura penale. L’obiettivo era garantire agli ingiustamente detenuti non più una provvigione pecuniaria “a titolo di soccorso”, ma un equo indennizzo economico. Sarà proprio questa battaglia civile a fare da apripista alla nota legge Gonella».

«In questa storia c’è tantissima Irpinia, — aggiunge Castaldo — racchiusa in un asse geografico e umano che unisce la città di Avellino, Ospedaletto d’Alpinolo, il Vallo di Lauro e il Mandamento Baianese. È un racconto imponente che incrocia i destini di figure monumentali come Gaetano Salvemini, Enrico De Nicola e Alessandro Galante Garrone, le inchieste di dinosauri della cronaca giudiziaria come Crescenzo Guarino e Arnaldo Geraldini, e le arringhe di autentici giganti del foro come gli avvocati Giovanni Porzio, Adolfo Frezzaroli, Giacomo Primo Augenti e Francesco Saverio Siniscalchi».

Il dibattito di Avellino vedrà l’autore dialogare con autorevoli ospiti. All’incontro interverrà come relatore l’avvocato penalista e sindaco di Avellino, Nello Pizza.

L’evento sarà moderato da Attilio Ronga di Irpinianews. All’iniziativa parteciperanno, inoltre, diversi esponenti del panorama istituzionale, forense e della società civile irpina.