Lo sport irpino scende in campo contro la violenza sulle donne. Domenica 6 novembre il Coni di Avellino e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) animeranno la giornata con attività di sensibilizzazione, per inculcare in tutti i partecipanti alla manifestazione, negli atleti e nelle società sportive, un principio importante: il rispetto delle donne. Sarà un evento molto interessante, con rappresentazioni sportive e dibattiti. Parteciperanno anche associazioni impegnate quotidianamente nella tutela delle donne.

L’evento è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Mercogliano e con il sostegno logistico di Expert Parente, Italnolo e Ottograni. La manifestazione “No alla violenza contro le donne!!!” aspettando la celebrazione della Giornata Nazionale dedicata al tema.

L’appuntamento è per domenica 6 novembre, alle ore 10.00, all’altezza della Villa Comunale situata lungo Corso Vittorio Emanuele II.