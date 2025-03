Litiga con la sua ex e ferisce al volto il ragazzo che la difende

Un raptus di gelosia dopo aver incrociato nei pressi di un locale del centro cittadino la sua ex compagna insieme ad un altro ragazzo e una coppia di amici. Sarebbe questo il movente, di natura passionale, alla base del ferimento al volto con un arma da taglio di un uomo della provincia di Napoli da parte di un trentenne avellinese. Sulla vicenda, rilanciata da Telenostra, sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Squadra Mobile di Avellino, agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito. Tutto e’ avvenuto nel centro cittadino poco dopo la mezzanotte. L’ autore del ferimento, notate le quattro persone, verosimilmente due coppie, tra cui la sua ex compagna, ha iniziato una discussione animata con la stessa, che si sarebbe poi allontanata. Davanti ad un altro locale il suo ex sarebbe tornato alla carica. Tanto da far intervenire il giovane della provincia di Napoli che si accompagnava alla ragazza. Prima sarebbero volate parole grosse e improperi, poi dalle parole si e’ passati ai fatti. L’ex compagno della donna ha colpito con un fendente al volto il ragazzo, dilenguandosi. Il ferito e’ stato condotto al Moscati di Avellino. Gli agenti della Squadra Mobile, intanto, sulla base dei primi accertamenti eseguiti avrebbero gia’ individuato l’indiziato e al termine delle indagini per lui ci sara’ il deferimento alla Procura della Repubblica. Il ferito ha rimediato una prognosi di quindici giorni.