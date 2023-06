Lite tra stranieri all’alba davanti al supermercato Pam: interviene la Polizia

Nelle prime ore dell’odierna mattinata, verso le ore 05:30, nei pressi del supermercato PAM di Avellino, sito in contrada Scrofeta, è stata segnalata da alcuni passanti la presenza di due cittadini stranieri, successivamente risultati di nazionalità nigeriana, i quali, armati di bastone, in evidente stato di alterazione psichica e in abiti succinti, ostacolavano il traffico veicolare con lancio di oggetti all’indirizzo di automobilisti di passaggio.

Prontamente sono intervenute due volanti della Polizia di Stato che, giunte sul posto, hanno intercettato i due giovani intenti a litigare. Dopo aver sedato, con non poche difficoltà, la lite in atto, i due individui, sprovvisti di documenti, sono stati condotti in Questura e al termine degli accertamenti di rito sono stati denunciati per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lancio di oggetti atti ad offendere. Sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione nel territorio nazionale.