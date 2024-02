LISIPO, FSD e “Amici della Polizia” danno il benvenuto a Picone

Avellino- In città e non solo è stata accolta con grande favore la notizia della nomina di Pasquale Picone quale nuovo Questore di Avellino.

Il benvenuto, o ben tornato, e gli auguri di un proficuo lavoro arrivano anche dal LI.SI.PO., dalla F.S.D. e dall’Associazione “AMICI DELLA POLIZIA” ed in particolare da Antonio de Lieto, Segretario Generale Nazionale LI.SI.PO., Massimo Picone, Presidente Provinciale Associazione “Amici della Polizia” e coordinatore provinciale Cisal, da Gennaro Sannino, Segretario nazionale Federazione Sicurezza e Difesa (F.S.D.); a questi si uniscono quelli dei vertici nazionali del Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia.

Dopo la nomina a Dirigente Superiore per Pasquale Picone è arrivata la nomina alla guida di Via Palatucci, dove ha trascorso una parte importante della sua carriera nella Polizia di Stato. Originario di Ospedaletto D’Alpinolo, in Polizia dal 1988, ha svolto servizio in diverse città tra cui Avellino, Caserta, Salerno, Teramo e Napoli, dove da ultimo ha ricoperto la dirigenza del Commissariato Sezionale Vicaria-Mercato, nel 2016 ha ricoperto anche il ruolo di dirigente del Commissariato di Nola. Dal 2019 ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Salerno.