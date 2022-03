L’irpino Petrillo tra i premiati de “L’Italia del Merito” 2022

C’è un moderno pezzo di Irpinia nell’Italia del Merito del 2022. Si tratta di Gentil Petrillo, originario di Montemiletto ma da anni stabilmente ad Atripalda.

Il suo impegno quale “digital innovator” ha ottenuto il giusto riconoscimento dopo anni di studio e passione nella prestigiosa cornice della sala conferenze della Camera dei Deputati a Roma lo scorso venerdì, 25 marzo, in occasione della decima edizione del premio “L’Italia del merito”, iniziativa organizzata in sinergia tra diverse istituzioni e promossa dalla giornalista siciliana Katia La Rosa, presidente dell’Associazione IT Difesa e membro dello staff di presidenza del Senato.

“In questo particolare momento storico – hanno spiegato gli organizzatori – la kermesse rappresenta un riconoscimento al valore, per onorare l’impegno, la professionalità e il sacrificio delle Forze Armate, dei giornalisti, delle aziende, dell’imprenditoria, che hanno lavorato incessantemente durante tutta l’emergenza sanitaria e continuano a farlo anche in uno scenario di guerra, come quello che stiamo vivendo»”. In un contesto di alto profilo istituzionale, il mondo della cultura, dell’arte, dell’informazione e della scienza, si sono ritrovati insieme per lanciare un messaggio di Pace.