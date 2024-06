L’Irpinia nel Mondo: I Tesori Irpini Oltre i Confini Nazionali

L’Irpinia, terra di tradizioni secolari e prodotti di eccellenza, sta vivendo una nuova fase di valorizzazione grazie a un progetto innovativo che mira a portare le delizie irpine oltre i confini nazionali. Questo progetto, nato dall’iniziativa di alcuni giovani imprenditori locali, vuole far conoscere le eccellenze del territorio irpino a un pubblico internazionale, aprendo nuove opportunità di mercato per i produttori locali.

Il progetto consiste nella creazione di una piattaforma online con un sito nazionale per i clienti italiani e uno internazionale per i consumatori europei e statunitensi. Grazie a un efficiente sistema di logistica, i prodotti vengono consegnati freschi e a temperatura controllata: in 24 ore a livello nazionale e in 48 ore per le spedizioni internazionali, compresi gli Stati Uniti.

Tipicità Irpine: Un Viaggio tra Sapori e Innovazione

All’interno della piattaforma, gli utenti avranno l’opportunità di esplorare una vasta selezione di prodotti tipici irpini, che rappresentano l’autenticità e la ricchezza culinaria di questa terra unica.

Tra le specialità offerte vi sono i salumi tipici irpini, (https://foodentyco.it/salumi-irpini) come la saporita soppressata e la fragrante salsiccia secca, accompagnati dai formaggi pregiati quali il caciocavallo irpino e il rinomato carmasciano. Gli amanti della carne potranno apprezzare le razze autoctone come il maialino nero campano e la mucca podolica, garantendo un’autentica esperienza culinaria.

Le verdure biologiche a km zero, provenienti da piccoli produttori locali di Apice Vecchio, sono un’eccellenza da non perdere, mentre i grani antichi utilizzati per la produzione di farina, pasta e biscotti aggiungono un tocco di tradizione e genuinità ai piatti.

Per gli amanti del buon bere, la selezione include vini rossi e bianchi di eccellenza territoriale, come l’aglianico e la falanghina, oltre all’olio extravergine di oliva di qualità Ravece, che rappresenta il perfetto connubio tra gusto e tradizione.

Piccoli Produttori grandi Qualità

Il team di Foodentyco (https://foodentyco.it) seleziona con cura questi prodotti, viaggiando quotidianamente attraverso i vasti territori irpini alla ricerca dei migliori produttori per garantire la massima qualità.

In ogni prodotto, infatti, potrete ritrovare un pezzo di Irpinia, una

terra che ama e valorizza le sue tradizioni, portandole sulle tavole di

tutto il mondo.

Tra i produttori di queste specialità non possiamo non citare l’azienda agricola Campanaro che, nel borgo di Volturara Irpina, ai piedi delle acque cristalline della Valle del Dragone, preserva e valorizza le ricchezze del territorio grazie alla fertilità dei suoi terreni, producendo sott’oli artigianali e confetture con materie prime esclusivamente di sua produzione.

Nel cuore di Apice, l’azienda agricola Orto Supremo si contraddistingue per la sua produzione di verdure biologiche a km 0 (https://foodentyco.it/frutta-e-verdura-a-km-zero) celebrando il rispetto della terra e il ritmo naturale delle stagioni, ecco perché si è guadagnato un posto di fiducia in chi lo conosce mantenendo vive le ricchezze che l terreno ci offre.

Altra realtà che promuove le tradizioni culinarie dell’Irpinia è il Salumificio Grasso che offre la tipicità e il gusto dei Salumi Irpini, (https://foodentyco.it/salumi-irpini) guidati dall’amore per la buona cucina ma soprattutto dal rispetto delle antiche ricette tramandate.

Infine, tra le eccellenze campane, è doveroso citare l’azienda agricola I Grani di Lù che, con i suoi campi immersi nei territori tra Irpinia e Sannio, produce e lavora farine di grani antichi (https://foodentyco.it/pasta-di-grani-antichi) in conversione biologica e spezie come il caratteristico Sale di Sedano di Gesualdo.

In ogni prodotto di Foodentyco.it, potrete ritrovare un pezzo di Irpinia, una terra che ama e valorizza le sue tradizioni, portandole sulle tavole di tutto il mondo, pronti per essere scoperti e apprezzati in tutta la loro genuinità.