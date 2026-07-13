L’Irpinia nel mercato globale: al Parlamento Europeo un confronto sulle opportunità di sviluppo del territorio

L’Irpinia e il suo futuro nel contesto europeo saranno al centro dell’incontro “L’Irpinia nel mercato globale: filiere locali, internazionalizzazione e opportunità europee”, in programma martedì 14 luglio alle ore 18.00 presso il Parlamento Europeo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali ed esponenti del Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di approfondire le prospettive di crescita del territorio irpino attraverso l’internazionalizzazione delle imprese, la valorizzazione delle filiere produttive e le opportunità offerte dalle politiche dell’Unione Europea.

Ad aprire il dibattito sarà l’europarlamentare Danilo Della Valle, che discuterà delle strategie europee a sostegno dello sviluppo locale e del ruolo che l’Irpinia può ricoprire in un mercato sempre più competitivo e globale.

Interverranno inoltre Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Maura Sarno, coordinatrice provinciale M5S Avellino, Anna D’Aliasi, vicesindaco di Avellino, Antonio Aquino, capogruppo del Consiglio comunale di Avellino, e i consiglieri comunali Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa.

Al centro del confronto ci saranno temi quali la sostenibilità, l’innovazione, il rafforzamento delle filiere locali e il rapporto tra amministrazioni territoriali e istituzioni europee, con uno sguardo rivolto alle risorse e agli strumenti che l’Unione Europea mette a disposizione per favorire la crescita economica e sociale dei territori.

L’appuntamento si propone come un momento di dialogo e condivisione, volto a creare un ponte tra l’Irpinia e l’Europa, valorizzando le potenzialità del territorio e promuovendo una maggiore partecipazione alle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.