L’Irpinia illumina il Salento

Ripartono le feste patronali e la ditta Matarazzo Gennaro della provincia di Avellino è stata scelta per illuminare la grande piazza di DISO in provincia LECCE.

Una grande spalliera composta da arcate movimentate, delle alte torri per rappresentare un castello e un tunnel di 18 metri addobbati da 180.000 lampadine con impianto a led, hanno incantato e stupito migliaia di visitatori arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Dunque un piccolo paese ma con una importante festa patronale, con 6 ditte di luminarie importanti del Salento,

Ecco a voi le immagini.