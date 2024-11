L’Irpinia assetata: il comitato “Uniamoci per l’acqua” contro le soluzioni parziali

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato da parte del comitato “Uniamoci per l’acqua”.

“La crisi idrica che attanaglia l’Irpinia non è un problema circoscritto a pochi comuni, ma coinvolge l’intera provincia, con i suoi 118 comuni. Di fronte a questa emergenza, diverse sono le proposte avanzate, tra cui quella di sostituire un tratto della condotta adduttrice. Tuttavia, il comitato “Uniamoci per l’acqua”, attraverso una petizione popolare e una mozione presentata alle istituzioni, ha offerto una visione più ampia e strutturale del problema.

Le proposte a confronto:

• La soluzione parziale: La proposta di sostituire un tratto della condotta adduttrice, pur presentando buone intenzioni, si dimostra insufficiente a risolvere il problema radicale della vetustà delle reti idriche. È come voler curare una febbre alta con un’aspirina: può alleviare momentaneamente il sintomo, ma non elimina la causa.

• La visione del comitato: Il comitato “Uniamoci per l’acqua”, attraverso la sua mozione, propone un approccio più ampio e lungimirante, chiedendo l’istituzione di un fondo straordinario per la riqualificazione completa delle reti idriche. Questa soluzione, se attuata, garantirebbe un approvvigionamento idrico stabile e duraturo per tutti i cittadini irpini.

Perché la proposta del comitato è più efficace?

• Comprende la portata del problema: Il comitato riconosce che la crisi idrica è un problema diffuso e strutturale, che richiede interventi su vasta scala.

• Offre una soluzione a lungo termine: La riqualificazione completa delle reti idriche è un

investimento che garantirà benefici duraturi per le comunità locali.

• Coinvolge le istituzioni: La mozione si rivolge direttamente al governo, sollecitando un intervento concreto e finanziamenti adeguati.

• Unisce le forze: Il comitato ha raccolto numerose adesioni, dimostrando che i cittadini sono consapevoli del problema e desiderosi di trovare una soluzione.

Le differenze chiave:

1 of 1

Conclusioni:

La crisi idrica in Irpinia richiede soluzioni coraggiose e lungimiranti. La proposta del comitato “Uniamoci per l’acqua” rappresenta un passo avanti importante verso la risoluzione del problema, offrendo una visione chiara e concreta del futuro. È ora compito delle istituzioni rispondere a questa chiamata e stanziare i fondi necessari per la riqualificazione delle reti idriche. Solo così sarà possibile garantire un futuro sostenibile per

l’Irpinia e per le sue comunità”.