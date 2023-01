L’irpina BigMama a Sanremo duetterà con Elodie

Grandi sorrisi e battute con i fotografi a Sanremo per BigMama la rapper italiana simbolo dalla scorso anno del “body positive”. L’artista duetterà sul palco dell’Ariston con Elodie nel Festival nella serata dedicata alle cover anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 in programma venerdì 10 febbraio.

La notizie sta uscendo in queste ore sulle diverse testate nazionali. Avellinese, nata nel 2000 (vero nome Marianna Mammone), lo scorso anno la giovane artista fu tra i protagonisti del concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Elodie e Big Mama si esibiranno con un pezzo internazionale “American Woman”, anche se la rapper pare abbia scritto delle barre inedite in italiano.