Lions Grotta: sonora cinquina contro lo Sporting Pietrelcina

Lions unico amore nel segno di mister D’Alessandro. Nessuna voce o indiscrezione ha turbato un gruppo unico e sano che per il proprio allenatore è capace di mettere in scena prestazioni importanti.

Il Lions Grotta dopo la sconfitta di domenica scorsa, vince e convince con una sonora cinquina contro lo Sporting Pietrelcina. E la bellezza di questi ragazzi è racchiusa in questo scatto (foto copertina).

Una settima difficile e complessa che ha dimostrato ancora una volta la straordinarietà di questo gruppo e del suo condottiero Matteo D’Alessandro. I ragazzi hanno giocato con lui e per lui, mettendo a tacere diversi mugugni che sono trapelati all’esterno.

La gara si mette subito in discesa con un sontuoso Riccio (due gol) che certamente non ha bisogno di presentazioni. Tutta la squadra ha dato il massimo con Luigi Brogna a dettare legge a centrocampo insieme a Casale e compagni, fino ad arrivare ad Andrea Barbiero il rifinitore (anche per lui una doppietta). Il quinto gol arriva dalla difesa con il centrale goleador Danilo Flammia al suo quinto centro.

Da evidenziare due super parate di Giulio Sciretta che mettono in cassaforte un risultato straordinario.

Nel post gara mister D’Alessandro (da vero condottiero) ha dichiarato: “Un gruppo unico di veri uomini che, nonostante le grandi difficoltà, è riuscito ad essere lì. Guai a chi tocca i miei ragazzi, perché non ho mai allenato un gruppo così bello e unito”.

La classifica del Campionato di Promozione vede il Lions Grotta al secondo posto, a meno uno dalla capolista Heraclea.