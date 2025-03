Lions Grotta-Savignanese, un rigore di Volzone consegna la settima vittoria consecutiva ai giallorossi

Un rigore messo a segno dal capitano Antonio Volzone consente al Lions Grotta di superare di misura – 1 a 0 – la Savignanese di mister Fabio Della Marra e di centrare il settimo risultato utile consecutivo in campionato.

Inedito 4-4-2 schierato dal primo minuto di gioco da Giulio Di Donato, che scende in campo con Antonio Botta tra i pali; Giovanni Calandro, Stefano Napolitano, Armando Grasso e Alessandro Fares in difesa; Emilio Libertazzi, Augusto Fabris, Luigi Panico e Jacopo Della Paolera a centrocampo; Antonio Volzone e Kristian Ronca in attacco.

Formazione ospite che risponde con un 4-3-3 che vede l’estremo difensore Nicolas Garnero in porta; Giuseppe Venuti, Giovanni Cocinelli, Antonio Rizzi e Paolo D’Argenio a comporre la retroguardia; Roberto Santosuosso, Salvatore Ferrantino e Angelantonio Pugliese in mediana; Mirco De Gruttola, Carmine De Mari e Diego Damiani in avanti.

Prima frazione di gioco dominata dai giallorossi, che però non riescono a trovare la via della rete avversaria. Una punizione dai 30 metri calciata all’incrocio dei pali da Ferrantino rappresenta l’unico pericolo della prima metà di gara per la porta difesa da Antonio Botta, che risponde sicuro coi pugni. Nella ripresa il copione non cambia, ma il risultato non si sblocca. Fino a quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, l’assistente Alessia Di Santillo non segnala un tocco di mano in area di rigore ospite al direttore di gara Luigi Sagliucco, che assegna il penalty trasformato a fil di palo da Volzone.

“Abbiamo interpretato bene la gara.” – ha dichiarato il capitano giallorosso al termine del match – “Questi ragazzi stanno dando il cuore per questa maglia e meritano questa striscia positiva di risultati.”

“Dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta.” – ha ribadito, invece, mister Giulio Di Donato – “L’unico segreto di questa squadra è il duro lavoro, che ho cercato di inculcare a tutto il gruppo da quando sono arrivato. Sono felice che anche i più giovani stiano rispondendo bene, dobbiamo proseguire su questa strada fino al termine della stagione”.