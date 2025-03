Lions Grotta-Baiano: terza vittoria consecutiva per i giallorossi

Terza vittoria consecutiva per i giallorossi, che battono in casa – per 1 a 0 – il Baiano. Decisivo, come domenica scorsa, il gol di capitan Antonio Volzone, giunto a una manciata di minuti dal termine dell’incontro, di testa, su calcio d’angolo. Quinto clean sheet di fila, invece, per il portiere Antonio Botta, che nonostante le pesanti assenze in difesa di Napolitano e Grasso riesce comunque a mantenere inviolata la propria porta. Da sottolineare la buona prestazione a centrocampo di Michele Caivano, schierato dal primo minuto di gioco da mister Giulio Di Donato, e la prima convocazione tra i grandi per il giovane della juniores Mattia Stanco, a dimostrazione – l’ennesima – della centralità del settore giovanile nel progetto sportivo e sociale del Lions Grotta, che quest’anno ha visto scendere in campo numerosi under. “Siamo contenti della terza vittoria di fila e della quinta gara consecutiva senza subire reti”, ha rimarcato Di Donato al termine dell’incontro. “Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a pensare partita dopo partita, come dico sempre ai ragazzi. Devo, però, fare loro i miei complimenti. Stanno dando tutto per questa squadra e per questa maglia. Sono davvero straordinari. Oggi non era per niente semplice. Avevamo delle assenze pesanti, ma siamo comunque riusciti a vincere. Credo tanto in questo gruppo. Infatti, anche chi non giocava da un po’ di tempo ha risposto alla grande. Faccio un appello ai tifosi e alla città: state vicino a questi ragazzi, perché se lo meritano. Adesso ci godiamo questa vittoria importante e meritata, poi da martedì pensiamo alla sfida di domenica prossima”, ha concluso. “In questa ennesima vittoria e in tutto questo momento positivo c’è tanto merito del gruppo, che è affiatato e non molla un centimetro”, ha detto invece il capitano e autore del gol Antonio Volzone. “Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra coesa e compatta, che può giocarsela con tutte”, ha chiosato. “Sono contento del quinto clean sheet consecutivo, ma il merito è di tutta quanta la squadra, e soprattutto della difesa”, ha affermato infine l’estremo difensore Antonio Botta. “Siamo una vera e propria famiglia. Ci aiutiamo l’uno con l’altro, in campo e fuori. Ci divertiamo, e questo è importante. Questa vittoria ci dà tanta fiducia per questo finale di campionato, in cui vogliamo continuare a fare bene. Dobbiamo dare il massimo fino alla fine, senza mollare un centimetro”.