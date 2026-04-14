Lioni si prepara alla Festa di San Rocco: sarà Nek a calcare il palco principale

Il 17 agosto, a Lioni, torna l’attesa “Festa di San Rocco” che quest’anno ospiterà il concerto gratuito di Nek, unica tappa a ingresso libero all’interno di un tour che sta registrando il tutto esaurito.

L’evento sarà l’occasione per intrattenere non solo gli appassionati della musica italiana, ma tutto il territorio irpino, che si prepara ad accogliere un artista capace di attraversare generazioni con il suo repertorio, con una carriera costellata di successi. Il concerto, infatti, sarà un vero e proprio viaggio musicale che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua storia artistica: dai brani che lo hanno consacrato negli anni ’90 fino alle produzioni più recenti.

“La serata si preannuncia come un momento di forte partecipazione e condivisione, in cui la musica diventa occasione di incontro e valorizzazione del territorio – dichiara il sindaco di Lioni, Yuri Gioino – Un evento che conferma il ruolo di Lioni come punto di riferimento per iniziative culturali e musicali di rilievo, capace di attrarre pubblico anche da fuori regione”.

“Sarà un concerto unico, gratuito – aggiunge Michele Di Sapio, Consigliere comunale delegato agli Eventi “Loving Lioni” – inserito in un tour che sta segnando numeri importanti in termini di presenze e sold out, e che a Lioni assume un valore ancora più speciale per l’eccezionalità dell’evento e per il legame diretto che si crea tra artista e pubblico in una dimensione più intima e partecipata rispetto ai grandi palazzetti”.